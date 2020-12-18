«У мамы через месяц родится ребеночек»: беременная Топурия показала, как дочка гладит ее живот

Кети Топурия в этом году редко появлялась на публике, а также постоянно облачалась в наряды свободного кроя, поэтому мало кто удивился, когда минувшей осенью она рассекретила свою беременность. Певица уже больше года счастлива в отношениях с дипломатом Львом Деньговым. Летом он попросил руки своей избранницы, а несколько недель назад они тайно расписались в ЗАГСе. Они также устроили застолье, а пышный праздник отложили.

Теперь Кети готовится к радостному событию уже в скором времени она станет мамой во второй раз. По словам самой артистки, она мечтает о большой семье. Певица признавалась, что хочет еще минимум двоих детей. Пока она воспитывает пятилетнюю дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. Солистка группы «А’Студио» любит проводить время с наследницей. Накануне она провела с ней день на кухне. Они вместе приготовили шоколадные печенья.

Топурия предстала в клетчатой рубашке, которая подчеркнула ее округлившийся живот. Певица распустила волосы и накрасила губы нюдовой помадой. А вот дочь звезды предстала с колпаком повара и розовым фартуком.

«Здравствуйте, мои дорогие друзья. У мамы через месяц родится ребеночек», — сказала малышка.

Она погладила Кети по животу. Певица рассмеялась, когда девочка поцеловала ее живот.

«Мы сегодня делаем шоколадные печенья. Это все, что нужно добавлять в печенья», — стала рассказывать Оливия.

Многие поклонники восхитились дружной семьей. Некоторые похвалили наследницу звезды за ласку и старания. «Какая сладкая и ласковая!!», «Ну что за прелесть, славная такая», «Маленькая хитрюга. Оливия, ты такая обаяшка и умница», «Ой, ну я не могу», «Такие милые», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: