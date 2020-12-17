Бондарчук отметила 52-летие в розовом мини-платье с пайетками и метровыми перьями на голове

Светская львица закатила вечеринку, на которой собралось множество звезд: Яна Рудковская, Наталья Подольская, Владимир Пресняков и другие известные персоны.

Светлана Бондарчук раньше была редактором известного журнала, а также моделью. Однако минувшим летом она оставила свой пост. Бывшая жена Федора Бондарчука вышла замуж во второй раз. Она не побоялась надеть белое платье в ЗАГС, чтобы расписаться с возлюбленным Сергеем Харченко. Светская львица также успела отдохнуть с ним в Турции, а осенью снималась в разных проектах и организовывала светские рауты.

17 декабря Светлане исполнилось 52 года. Она закатила роскошную костюмированную вечеринку. Праздник бизнесвумен устроила для себя и звездных гостей. Она выбрала по такому случаю розовое мини-платье с пайетками. Наряд дополнили босоножки с перьями на шпильке. Изюминкой образа стал необычный головной убор — метровые фиолетовые перья. Она с радостью встречала гостей, которые стали стекаться к ней вечером.

Одной из первых на мероприятие пришла Яна Рудковская. Она, по всей видимости, дресс-код соблюдать не стала. На ней был черный костюм в пижамном стиле, а на ее шее красовалась сумка Louis Vuitton в виде овальной фляги. Также пришла на вечеринку Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым. Они облачились в наряды в индийском стиле. Недавно супруги снова стали родителями, поэтому вечер стал для них возможностью развеяться.

Поклонники восхитились красотой именинницы. Многие отметили, что стройным ногам Светланы многие могут позавидовать. «Какая красотка», «Ох, это обомлеть можно», «Вы прям роскошная», «Какая красивая, нереально», «Ноги наше все», «Вы прям девочка», «Роскошная, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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