«У нас полстраны бухает»: Волочкова вспомнила, как ее кутеж в ресторане с Джигурдой попал в Сеть

Балерина не стала скрывать, что имеет вредные привычки. Она прокомментировала ситуацию, когда ее с бокалом вина увидели хейтеры и назвали алкоголичкой.

Анастасия Волочкова привыкла жить на широкую ногу. Она летает отдыхать на Мальдивы в период пандемии и кризиса, ездит на белом «Майбахе» и ни в чем себе не отказывает. Однако поклонники не раз замечали, что у девушки то заплетается язык, то она пошатывается в кадре. Поэтому появились слухи, что балерина злоупотребляет алкоголем. Подлила масла в огонь и Дана Борисова, которая не раз предлагала артисту отправить на лечение от зависимости.

В интервью шоу «Алена, Блин!» ведущая напомнила героине, как недавно все обсуждали видео, где Волочкова с бокалом общается с Никитой Джигурдой. При этом они обсуждают аленький цветочек с интимным подтекстом. балерина была без укладки и макияжа. Артистка сразу отметила, что любит курить кальян, расслабляться, плескаться в купели. Она не понимает, почему ее осуждают.

«А почему я не могу веселиться? У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — это алкоголик. Но, извините, когда ко мне приезжают люди домой, тоже могут позволить себе выпить вина, кто что хочет, то и пьет, но когда на следующий день мне ребята звонят и говорят: „Насть, как ты себя чувствуешь?“ Я говорю, что уже в балетном зале у станка, занимаюсь тем делом, которому себя посвятила. „А нам плохо“. Вам плохо, а мне прекрасно», — отметила звезда.

Она пояснила, что с Джигурдой любит шутит и дурачится. Тогда они попросили знакомого их снять на камеру для себя, а мужчина все опубликовал в сторис без разрешения.

«Я ушла с вечеринки первой. Я села в машину и стала проверять статистику, смотреть сторис. Я в ужасе! Кто это мог сделать! И я удаляю сразу», — рассказала балерина. «Почему я должна оправдываться? В чем? Люди, я живу так, как хочу. Дорогие мои, если вам не нравится, не смотрите», — заявила она. «Я приехала в ресторан, там было сообщество серьезных людей, адвокатов. Я в ресторан что ехал? Сидеть и смотреть? Я приехала попить вина. Я ничего не ем обычно, ну огурчик съем. Мы рассказывали анекдоты. Что все к этому видео привязываются?» — добавила Анастасия.

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