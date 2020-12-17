«Стоит таких нереальных денег»: Волочкова озвучила, сколько потратила на отдых на Мальдивах

Балерина собирается вернуться на курорт перед своим юбилеем. Она призналась, что летала в эконом-классе, так как кризис ударил и по ее финансам.

Анастасия Волочкова является одной из самых известных отечественных балерин. Она не скрывает, что обожает эпатировать публику. Порой артистка попадает в неловкие ситуации. При этом она без стеснения позирует в купальнике зимой и летом. В этом году танцовщица несколько раз ездила в отпуск. В конце осени она провела несколько недель на Мальдивах со своим таинственным возлюбленным.

Как раз в этот период многие звезды стали жаловаться, что находятся в бедственном положении. Елена Воробей попросила помощи у государства, а Валерий Меладзе возмутился, что новогодние гуляния были отменены, а значит и корпоративов не будет, которые приносят основной доход певцам. В шоу «Алена, Блин!» Волочкова объяснила, почему отправилась на дорогостоящий курорт в разгар кризиса.

«Сейчас всем тяжело, многим людям вообще непросто! И знаешь, многие мне многие задают вопрос, как так получилось, вы уехали на Мальдивы. Я успела обновить свой спектакль, сделала премьеру и думала, что мы этот спектакль прокатим по Подмосковью. Я боюсь летать на самолете. Не боюсь только на Мальдивы и в Грецию. Летаю только эконом-классом. Бизнес-класс стоит таких нереальных денег, что бизнес стоит дороже, чем отдых. Но когда я услышала, что все опять закрывается и мы артисты сидим, как говорится, дома, и я улетела от истерики.

У меня нет заработка, а надо заплатить налоги, коммуналку, а на себя я, получается, не могу потратить. Я просто позвонила своему любимому человеку и с казала, что мы летим на Мальдивы! Я сама все организовала за два дня. Не то, чтобы я сама заплатила, все частично участвовали. Я не хотела ни на кого ничего вешать. Я просто хотела улететь в тот край, который мне больше всего любим», — рассказала звезда.

По словам балерины, на островах она может расслабиться, набраться сил и энергии. Более того, она собирается вернуться туда к своему юбилею. Девушка призналась, что тратит свои накопления, так как заработать в условиях пандемии сложно.

«На отдыхе мне нужно отсутсвие людей. Я люблю плавать в трусиках», — отметила она. «Мне сделали скидки, но билеты дорогие. Прямой рейс на двоих туда и обратно обошелся в 250 тысяч рублей. И это только билеты», — призналась Анастасия.

По словам артистки, звездам стыдно жаловаться на свою жизнь. Она отметила, что не будет озвучивать полную сумму своих трат на отпуск, так как олигархам эта сумма покажется пылью, а простым людям — огромными деньгами. «Скажут, что зажралась», — отметила она. «Любимый человек мне помог немного», — добавила девушка.

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