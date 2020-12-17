Северная сказка: Водянова в черном пальто и «платье-ковре» покатала детей на санях в деревне

Наталья Водянова в этом году сыграла свадьбу с Антуаном Арно. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. У нее подрастают сыновья: Роман и Максим. Также от первого брака у девушки есть еще трое наследников: Нева, Лукас и Виктор. Они живут в роскошном доме в Париже. Однако звезда подиумов не забывает о своих корнях и часто приезжает в Россию. Не удивительно, что она согласилась сняться в сериале о своих путешествиях по родине.

Год назад Наталья показала старшим детям красоты Москвы, Сочи и других городов в летнее время. А теперь она привезла их в Россию в декабре. Их путь снова начался с Москвы, затем они оказались в Мурманке и увидели побережье Баренцева моря, а также осмотрели ледокол «Ленин». 17 декабря Водянова решила показать наследникам северную деревню. Они осмотрели саамское поселение, которое находится в 30 км от столицы Арктики.

Модель облачилась в черное длинное пальто, а также платье с бахромой, которое по расцветке напоминало ковер. Сапоги с мехом и плюшевая шапка-ушанка дополнили ее зимний аутфит. Сыновья девушки надели пуховики, а дочка Нева примерила длинную дубленку с молочным мехом и вышивкой. Ее наряд тоже дополняла шапка-ушанка и унты. Наталья показала им живых оленей, а также покаталась с ними на санях.

«Местный Uber», — пошутила модель.

Поклонники восхитились тем, как девушка проводит время с наследниками и их яркими нарядами. «Прекрасная мама! Прекрасные дети», «Какие красивые! И румяные!», «Наталья, вы прекрасны», «Нева — красавица. Изящная такая, естественная», «Ооооо, Наталья, вы в Мурманске! Классно!!! Тут очень по-зимнему!!!», «Молодая и красивая! А дети уже большенькие. Красота», — прокомментировали пост подписчики.

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