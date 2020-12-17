«Праздник собственными силами»: Сергей Жуков рассказал о планах на Новый год

Артист отметил, что на поездки сейчас нет денег.

Все заняты подготовкой к Новому году. Российский исполнитель Сергей Жуков поделился, как он будет встречать предстоящий праздник.

Артист не планирует никуда ехать, во-первых, пандемия, во-вторых, доходы не те, чтобы тратить деньги на поездки.

больше по теме Ароматная селедочка под шубой: Жуков дал альтернативный рецепт знакомого салата Музыкант добавляет в закуску чесночок и горчицу.

«Шутите, что ли?! Да и куда отдыхать-то? Вы знаете, сейчас нет работы — ни концертов, ничего! Вообще, строить сейчас какие-то планы очень странно», — отметил артист в беседе с ФАН.

Он признался, что настроение пока не праздничное. Вся надежда на новогоднюю атмосферу, которая появляется в Москве вместе с декорациями.

«Может, сейчас подукрасят все и немножечко настрой поменяется, и сразу же захочется праздновать. Может, повеселее будет», — рассуждает исполнитель.

Так как никаких выступлений в новогоднюю ночь у Сергея не запланировано, праздник он будет встречать дома с семьей.

«Будем максимально развлекать себя сами, придумывать, чем заняться. Поедем куда-нибудь в снежное место и будем там кататься на санках. Какие-то обычные вещи, как всегда. Но на сам Новый год мы будем дома, вместе со всей семьей».

А вот про подарки лидер группы «Руки Вверх!» пока не задумывался. Этот вопрос он планирует решить ближе к 31 декабря.

Ранее популярный исполнитель рассказал, как в 2020 году снимали популярное шоу «Песня года». Все исполнители были в масках, а отказывались от средства защиты только оказавшись на сцене, пишет сайт OA.

Смотрите также: