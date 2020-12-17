Леонид Агутин о концертах в Москве: «Ужасаюсь от мысли, как люди будут добираться»

Известный музыкант Леонид Агутин дал интервью о Москве. Со слов исполнителя можно понять, что нынешней атмосферой столицы он не доволен. Певец признался, что фильм «Покровские ворота» вызывает у него тепло на душе, но той самой Москвы у россиян уже никогда не будет: город стал слишком застроенным, загазованным, неудобным, а его жители — очень нервными.

«Мы никогда больше не будем собираться вокруг патефона во дворе, и у нас никогда больше не будет Окуджавы, потому что тихо поющего человека заглушит гул современного мегаполиса», — цитирует Агутина сайт «Москвич».

Певец признался, что днем старается вообще не выезжать в город. Столица стала казаться ему слишком большой, перенасыщенной и во многом чуждой.

«А если задумываюсь о каком-нибудь концерте в Москве, то прежде всего ужасаюсь от мысли о том, как люди будут на него добираться», — отметил артист.

По его мнению, таких крупных городов в стране должно быть несколько, и людям не стоит стремиться попасть на ПМЖ только лишь в один. Напомним, что сам Агутин — коренной москвич.

Смотрите также: