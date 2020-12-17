Что известно о четырех квартирах Валентина Гафта

Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года. Сердце актера перестало биться на 86-м году жизни.

Наследниками являются его вдова Ольга Остроумова и внебрачный сын Вадим Никитин. Но последний, судя по всему, ничего не получит от знаменитого отца, потому что в собственности у актера ничего не оказалось.

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Как удалось выяснить ФАН, за свою жизнь легенда советского кино имел четыре квартиры, если не брать в расчет жилье, которое выдавалось в СССР бесплатно.

Маленькая квартирка на Хорошевском шоссе в 90-х годах была подарена Николаю Цискаридзе, который встречался с единственной дочерью актера (балерина трагически погибла в 2002 году).

После была приобретена недвижимость в Последнем переулке (95,6 кв.м) и на Удальцова (91,2 кв.м.). Женившись на Ольге Остроумовой, актер продал все имущество, чтобы купить жилье в центре. В 1998 году супруги становятся владельцами 135 метровой квартиры на Арбате, в доме старинной постройки. Недвижимость оформлена на Гафта. Следующая покупка была совершена в 2010 году, это был загородный дом, который записали на Остроумову.

В том же году актер решает оформить договор дарения на московскую квартиру, он подписывает бумаги в пользу Ольги Михайловны. С этого времени она становится единственным собственником всей семейной недвижимости.

Кадастровая стоимость жилплощади на Арбате составляет 45 449 725,93 рубля. В реальности цены на Арбате за квартиры более 100 квадратных метров начинаются от 100 миллионов рублей.

Ранее бывшая избранница недавно умершего актера Валентина Гафта, художница Елена Никитина, родившая от народного артиста внебрачного сына, рассказала о том, какие тревоги беспокоили его незадолго до смерти. По ее словам, актер очень часто вспоминал погибшую дочь, сообщает сайт Актуальные новости.

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