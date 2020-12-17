Женская солидарность: Лопырева предложила Дайнеко свои туфли взамен потерянных

17 декабря певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками в Instagram своей бедой: у 33-летней звезды куда-то пропали ее любимые туфли на высоком каблуке от Dior. Артистка говорит, что обожала эту обувь за то, что она делала ее значительно выше. Но в итоге туфли взяли и «ушли» от своей хозяйки.

«В общем они устали от нагрузки, так как с их появлением я забыла про другие туфли в гардеробе и очень долго надевала только их. Они пропали бесследно в квартире. Конечно, можно заподозрить клинера из сервиса, но обвинять людей в воровстве без видео доказательств крайне не правильно», — пишет Дайнеко.

Певица поделилась, что очень скучает по любимым туфлям. Она несколько раз заходила в бутики в поисках замены, но обувь из той самой коллекции так и не нашла.

Звезда уже смирилась с потерей, как вдруг ей на помощь пришла тезка. Модель Виктория Лопырева написала в комментариях по постом подруги, что готова подарить ей такую же пару, имеющуюся в ее гардеробе.

«Вик, какой у тебя размер? Я тебе с любовью передам такие, точно где-то есть у меня», — заявила известная блондинка.

Дайнеко лайкнула ее комментарий, а вот воспользовалась предложением или нет — неизвестно.

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