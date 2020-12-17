Смелое преображение: Настя Каменских неожиданно предстала с челкой и каре

Настя Каменских многим запомнилась с кокетливыми кудряшками. От природы у певицы вьются локоны, как и у ее мамы. Однако со временем артистка стала все чаще выпрямлять волосы или делать объемные кудри. В последнее время девушка активно строит сольную карьеру и участвует в телевизионных шоу. Она с радостью примеряет новые образы. Недавно на ковровой дорожке одной из премий артистка появилась в кожаном платье миди и бархатной маске.

Поклонники следят за тем, как преображается Настя после свадьбы с Потапом. Она стала регулярно заниматься спортом и вскоре похвасталась постройневшей фигурой. А за две недели до Нового года девушка неожиданно сменила имидж. На новом видео певица позировала с каре и челкой. Она была облачена в спортивный костюм молочного цвета, а нюдовый макияж подчеркнул ее природную красоту.

Многие фанаты признались, что не сразу узнали артистку. Некоторые сравнили ее с актрисой из сериала «Бумажного дома», а другие — с героиней сериала «Ход королевы». Большинство признало, что новая прическа омолодила звезду.

«Как тебе красиво с такой прической ,такая хорошенькая и выглядишь, как девчонка», «Это точно вы?», «Вы подстриглись!», «Красотка, классный образ. Мне нравится», «Тебе так идет эта прическа…», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно впервые покрасила волосы Кристина Асмус, а Агата Муцениеце кардинально сменила имидж — нарастив волосы и сделав окрашивание омбре.

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