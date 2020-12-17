«Идеальные же?»: Бузова в ажурном платье с чокером в стразах позировала с Киркоровым

Ольга Бузова стала в этом году одной из самых востребованных звезд на новогодних шоу. Что говорить, популярность девушки растет и в роли ведущей, и как артистки.

Недавно она призналась, что из-за занятости стала реже видеть своего бойфренда Давила Манукяна (Даву). В преддверии рождественских каникул это происходит даже не каждый день. Однако сей факт не смущает ни ее, ни блогера – оба сильно увлечены карьерой.

Ольге Бузовой даже удалось завести дружбу с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, а это многого стоит. Певица в последнее время частенько предстает в свете в его компании, мило воркуя с ним о своем и позируя с бывшим мужем Аллы Пугачевой фотокорреспондентам. Один из последних кадров, который ведущая «Дома-2» обнародовала в личном блоге, выглядит особенно тепло. На нем артисты держатся за руки и смотрят в глаза друг другу.

Специально для новогоднего шоу Киркоров и Бузова примерили яркие праздничные наряды: Ольга — ажурное черное платье с крупным чопером, инкрустированным стразами, а певец – белый свитшот, расшитый золотыми мерцающими нитями.

«Ну идеальные же? Филипп, не устану тебе повторять, ты прекрасен, и я так рада, что мы смогли хоть и во время моторов, так мило, так душевно провести время», — прокомментировала звезда фото.

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