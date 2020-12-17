Вернулся из армии: Максим Виторган показал возмужавшего сына от первого брака

Максим Виторган, как известно, больше года назад расстался с Ксенией Собчак. Они прожили вместе шесть лет. Теперь экс-супруги поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают сына Платона. Недавно мальчику исполнилось четыре года. На празднике в честь дня рождения малыша актер увиделся с Ксенией. Также он часто берет наследника с собой в поездки. От первого брака с актрисой Викторией Верберг у него есть еще двое наследников.

Дочке Виторгана Полине уже 24 года. Она пошла по стопам родителей и строит карьеру актрисы. А вот сыну Даниилу в сентябре исполнилось 20 лет. Артист давно не показывал его, так как парень служил в армии. За две недели до Нового года он завершил службу и вернулся домой. Отметил, что молодой человек сам решил отдать долг родине. Ранее он жил и учился в Англии.

16 декабря Максим опубликовал фото возмужавшего сына. Он предстал в военной форме. Судя по погонам, которые попали в кадр радостного отца, Даниил выслужился до звания ефрейтора Военно-воздушных сил. Поклонники стали активно обсуждать кадр в фан-аккаунтах. Многие заметили, что парень поправился, поэтому у него появились щеки, как у отца. Большинство фанатов поразились тому, как теперь Виторган и его сын похожи.

Напомним, что после развода с Собчак актер стал встречаться с Нино Нинидзе. Он сразу познакомил девушку со всеми своими детьми. У самой актрисы также есть сын от прошлых отношений.

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