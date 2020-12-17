«Дети сами наряжают»: Безруков запечатлел подросшего сына от Матисон у новогодней елки

Актер провел дома уютный вечер с семьей. Он признался, что специально купил елку в горшке, чтобы потом посадить ее на даче.

Сергей Безруков для многих является культовым актером. Сериал с его участие «Бригада» уже много лет пересматривают зрители и поклонники актера. Как известно, он расстался с женой Ириной Безруковой в 2015 году. Уже спустя год артист женился снова на молодой сценаристке и режиссере Анне Матисон. Она подарила ему долгожданных детей. У пары подрастают четырехлетняя дочка Мария и двухлетний Степан.

Обычно Безруков часто находится на съемках или ездит на гастроли со своей музыкальной группой, но в этом году он смог больше времени посвятить семье. Так как из-за пандемии коронавируса не работали театры, а массовые мероприятия были отменены, актер почти не покидал дом. А с наступлением декабря он, как и другие знаменитости, поставил дома елку. В отличие от большинства коллег, Сергей выбрал живое дерево и украсил его простыми игрушками, как из советского времени.

В соцсети актер опубликовал видео, на котором показал, как сын вешает игрушки на ветки, а Матисон ему помогает.

«Доброго утра всем вам, дорогие мои, хорошие! Новогоднего настроения! Дети сами наряжают елку…елку купили в горшке, чтобы потом высадить на даче! Одна, с прошлого года уже растет!» — отметил Безруков.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Очень красивая живая елочка! Спасибо за Новогоднее настроение!», «А игрушки как в детстве, супер», «А игрушечки еще сохранили из СССР», «Чудесная елка и атмосфера», «Ой, а игрушки с моего советского детства», Как приятно смотреть. Пусть это тепло и уют в вашем доме живут всегда«, «Какой Степа уже большой», «Прелестная семья», «Такие вы милые», — прокомментировали пост подписчики.

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