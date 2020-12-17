«Продюсер мне разрешил»: Вера Брежнева в широких джинсах и белой майке выступила на сцене

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. При этом она чаще всего надевает вечерние платья для выступлений, а вот в обычной жизни ценит комфорт и уют. Летом и осенью артистка с радостью путешествовала и длительно время смогла провести в Киеве. Девушка наслаждалась общением с близкими, а также смогла сняться в «Топ-модели по-украински». А на днях она вернулась в Москву и отметила день рождения дочки Сары.

В этом году многие артисты успели соскучиться по выступлениям, так как из-за пандемии коронавируса большинство концертов было отменено. Но 16 декабря Вера устроила живое выступление в столице. Она собрала небольшое количество поклонников и исполнила перед ними свои хиты. Примечательно, что девушка выбрала повседневный образ. Она предстала в очень широких джинсах и белой майке. Артистка распустила волосы и сделала неброский макияж.

Брежнева не только зажигательно танцевала, но и общалась с публикой.

«Когда-то я начинала свой творческий пусть в прекрасном коллективе „ВИА Гра“. Сейчас я для „ВИА Гры“ уже взросленькая, но есть одна песня… Я договорилась с продюсером и он мне разрешил исполнять ее на моем концерте. Понимаете? И в преддверии Нового года она будет супер-актуальна», — поделилась звезда.

Она исполнила хит «Бриллианты» на радость публике. Фанаты были в восторге от встречи с певицей. Ее выступление получилось теплым и очень позитивным.

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