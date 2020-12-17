«Кошкиной придется подвинуться»: Нинидзе в черном топе блеснула пышной грудью

Как известно, у 29-летней актрисы сейчас бурный роман с коллегой Максимом Виторганом.

Актриса Нино Нинидзе, которой в этом году исполнилось 29 лет, в Instagram разместила крайне откровенный кадр, который не мог оставить равнодушным ее многочисленных поклонников. Звезда запечатлена на снимке в черном топе. При этом без проблем можно разглядеть ее пышную и упругую грудь.

«Что вы там говорите? Время загадывать желания? Записывать мечты? Мечты, хм». Нино Нинидзе

Интересно, что в комментариях актрису стали сравнивать с еще одной «грудастой» звездой российского шоу-бизнеса телеведущей Яной Кошкиной. «Кошкиной придется подвинуться», «Какие выдающиеся формы», «Нино – вы просто принцесса».

Напомним, что у Нино Нинидзе сейчас бурный роман с актером Максимом Виторганом, бывшим мужем светской львицы и телеведущей Ксении Собчак. При этом он годится актрисе в отцы. Виторган старше Нинидзе на 19 лет. Впрочем, это обстоятельство не мешает им сейчас быть счастливыми.

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