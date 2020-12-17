Сын Софии Ротару поделился своей детской фотографией, сделанной в начале семидесятых годов

Единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко в Instagram разместил красивый снимок, который был сделан в начале семидесятых годов прошлого века. На фотографии он запечатлен во младенчестве. Рядом можно увидеть плюшевого мишку, его любимую в то время игрушку. Правда, у медведя почему-то нет одного глаза и носа.

«Я не помню, что случилось с носом и глазом… Честно!» — заявил Руслан Евдокименко.

«Такой карапуз. Очень хороший пацаненок», «Сам выковырял! Зуб даю! У меня такой же безносый и одноглазый мишка был», «Такой взгляд как будто сами погрызли Потапыча, и теперь делаем вид, что здесь вы не при чем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Руслану Евдокименко в этом году исполнилось уже 50 лет. У него двое детей. Сын Анатолий, названный в честь отца, появился на свет в 1994 году, а внучка София, получившая свое имя в честь знаменитой бабушки, родилась в 2001 году.

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