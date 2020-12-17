«То время, когда закидывали друг друга записками»: Кузьмин показал, как его жена выглядела в 18 лет

Певец Владимир Кузьмин в Instagram разместил красивый снимок двадцатилетней давности, на котором он запечатлен со своей молодой женой Екатериной Трофимовой. На фотографии они стоят около дерева. На тот момент Екатерине было всего 18 лет, а Кузьмину – 45.

«Двадцать лет назад. То время, когда мы закидывали друг друга записками, катались на рассвете на мотоцикле и не только это. Как давно вы со своими половинками?» Владимир Кузьмин

«Какое редкое фото. Поздравляем вас, любимые», «Вы просто замечательная пара. Поздравляем вас», «Живите в счастье, любви и гармонии», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько лет назад Владимир Кузьмин уходил от Екатерины Трофимовой к молодой яхтсменке Светлане Карпухиной. Правда, спустя какое-то время он вернулся к жене, которая его простила. Сейчас в семье царит полная гармония. Жена Кузьмина, к примеру, ездит вместе со звездным мужем на гастроли.

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