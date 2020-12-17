«Предстудийный заплыв»: Ольга Серябкина в черном купальнике блеснула формами у бассейна

Певица, которой в этом году исполнилось 35 лет, великолепно выглядит.

Звездная исполнительница Ольга Серябкина в Instagram в очередной раз порадовала своих фанатов красивой фотографией. На снимке на стоит в соблазнительном черном купальнике около бассейна. Судя по всему, звезда готовится к фотосессии.

«Предстудийный заплыв», — подписала она красивый кадр.

«Оленька. Какая же ты красотка. Просто шикарная женщина на зависть многим», «Очень красивая у вас фигура. Где это вы отдыхаете?» «Оля. Выглядишь, как всегда просто великолепно. Глаз невозможно от тебя оторвать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Серябкина получила огромную популярность по выступлениям в группе «Серебро», где продюсером был Максим Фадеев. Музыкальный коллектив, надо признать, гремел в свое время на всю страну. Сейчас она строит свою сольную карьеру. Исполнительница сохранила прекрасные отношения с Максимом Фадеевым, который разрешил ей исполнять все песни, когда-то написанные для музыкальной команды.

Смотрите также: