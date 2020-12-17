Смайлик в виде сердца: Федор Смолов запечатлелся с моложавой мамой

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов в Instagram запечатлелся со своей моложавой мамой Ириной, которая, надо признать, прекрасно для своих лет выглядит. На фотографии он стоит рядом с родительницей. На заднем фоне можно увидеть букет цветов.

Федор Смолов никак не стал подписывать снимок. Он лишь поставил смайлик в виде сердечка.

«Какая у вас замечательная мама», «Классный сын у прекрасной родительницы», «Вы с мамой очень красивые. Всем бы так выглядеть», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Федор Смолов родился в Саратове. Начинал он свою карьеру в местной футбольной секции. Футболист известен своими романами. К примеру, он состоял в отношениях с моделью Викторией Лопыревой. Сейчас, по слухам, футболист встречается с семнадцатилетней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Поговаривают, что как только девушке исполнится 18 лет, Смолов женится на ней.

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