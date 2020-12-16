«Ну какая бесстыдница»: Ольга Бузова без белья сверкнула грудью в облегающем платье-сорочке

Ольга Бузова не скрывает, что ведет насыщенный образ жизни. Если во время карантина она нежилась дома на диване и изредка ездила на съемки, но теперь у нее в день по несколько съемок в разных местах. С наступлением декабря у телеведущей график стал более плотный, хоть она уже больше не проводит каждый день на ледовой арене, чтобы впечатлить судей в шоу «Ледниковый период», так как эти съемки завершились.

Каждый день Ольга хвастается новыми образами. Теперь она облачается не только в пуховики и дубленки, но и пышные бальные платья, в которых участвует в новогодних передачах и концертах. А 16 декабря после очередного насыщенного дня она приехала на работу. Объемный пуховик девушка сменила на розовое платье-сорочку на тонких лямках. Лук телеведущей дополнили туфли-лодочки с серебристым отливом.

Бузова показала стройные и загорелые ноги перед тем, как идти в кадр. Затем она сняла видео с Владом Кадони, представшем в фиолетовом костюме.

«Посмотрите на Влада. Как он всегда подбирает костюмчики под мои платья! Это так мило», — призналась она. «Нисколько она не обманывает. Сначала Оля одевается, а потом я», — заявил Кадони. «А могло быть по-другому? Было бы странно, если бы Влад приходил и говорил: „Я сегодня в красном, подберите ей красное платье“. Нет, он ждет, пока я выберу одежду, но у него столько вещей!» — отметила Оля.

Примечательно, что девушка крутилась и засветила свою грудь в облегающем платье. Однако это ее не смутило. Она даже покрасовалась перед зеркалом.

«Оля, срамота!», «И мужика голого едва сняла и своей грудью блеснула», «Ну какая бесстыдница», «Декольте то большое», «Грудь снова пропала, пора кушать», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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