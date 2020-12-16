Танос на отдыхе: 52-летний актер Джош Бролин выложил в Сеть голое фото

Мужчина запечатлелся без одежды с закинутыми на стол ногами.

15 декабря голливудский актер Джош Бролин выложил в Instagram обнаженную фотографию. 52-летний мужчина запечатлен полностью голым, попивающим кофе возле трейлера и наблюдающим за восходом солнца. Красавчика сфотографировала его третья жена Кэтрин.

«В конце концов, о жизни будут судить по тому, как часто вы обнажались. Никто не сказал, что имеется в виду метафорически», — многозначительно подписал снимок актер.

Поклонники Бролина не могли пройти мимо такой провокации. Многие вспомнили его звездную роль злодея Таноса в киновселенной Marvel. Тот, кстати, мечтал увидеть «восход солнца в благодарной вселенной». Фанаты кинокомиксов тут же стали шутить, что обезумевший титан исполнил свой план и вот как он на самом деле отдыхает, победив Мстителей.

Напомним, что кроме Таноса у Джоша Бролина много знаковых ролей. Он снимался в фильмах «Старикам тут не место», «Железная хватка», «Олдбой», «Эверест», «Дэдпул 2» и многих других.

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