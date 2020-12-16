Возвращение: Алла Пугачева решила записать новую песню

Алла Пугачева прекратила все концерты в 2010 году. Примадонна решила посвятить себе семье и воспитанию детей и только на свое 70-летие грандиозно выступила в Кремле в 2019 году.

Тем не менее, исполнительница готова иногда радовать поклонников новыми хитами. Судя по всему, в 2021 году она представит новые песни. Об этом проговорилась поэтесса и композитор Виктория Воронина.

В беседе с подписчиками своего Instagram-аккаунта она обмолвилась, что Алла Борисовна снова в творческом поиске и обращалась к ней по рабочим вопросам.

«Раньше мы уже работали вместе над песней «Мой друг». Эта композиция, как говорила сама Алла Борисовна, смогла заменить хит певицы – «Не отрекаются, любя», — говорит автор стихов.

Теперь у Ворониной появился шанс повторить былой успех. Она поделилась, что у нее с Аллой Борисовной есть «определенные творческие планы».

«Могу сказать одно, что это, конечно, определенная работа над музыкальным материалом», — отметила поэтесса в беседе с ФАН.

Пока говорить о конкретных сроках она не стала, так как в данном тандеме решающее право голоса остается за Примадонной.

«Сроки будут завесить от того, как решит сама певица. Главное, чтобы ей все нравилось», — отмечает Воронина.

Что касается впечатления от общения с Аллой Борисовной, то Виктория отметила, что знаменитость в прекрасной форме, добром здравии и полна сил, чтобы удивлять публику, сообщает 5-tv.ru.