«Помню наши совместные походы на Тобол»: Савичева поделилась редким кадром с мамой и бабушкой

Светлана Анатольевна окончила музыкальное училище по классу фортепиано и двенадцать лет преподавала в музыкальной школе.

Певица Юлия Савичева в Instagram поделилась редким кадром, на котором можно увидеть ее маму Светлану Анатольевну и бабушку Евгению. Также на снимке присутствует двоюродная сестра певицы Миля.

Как отметила Савичева, она каждое лето с родительницей приезжала в гости к бабушке в Курган. По ее словам, с сестрой они разворачивали настоящие баталии за любовь бабули, которой исполнилось бы сейчас уже 82 года. Она, как выразилась певица, сейчас ангел-хранитель их семьи.

«Помню наши совместные походы на Тобол и в ЦПКО. Нашим любимым аттракционом был «Вихрь». Милька обожала сладкую вату и постоянно во время прогулок просила купить что-нибудь сладкое, но ей было нельзя из-за диатеза». Юлия Савичева

Отметим, что мама Юлии Савичевой в свое время окончила музыкальное училище по классу фортепиано. На протяжении двенадцати лет она преподавала в музыкальной школе.

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