Ильиных запечатлелась с подросшим сыном Миром от Полунина в бассейне на Мальдивах

Звездная пара улетела несколько дней назад на отдых.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram разместила несколько красивых снимков с отдыха на Мальдивах. На кадрах она находится в бассейне вместе со своим сыном Миром от артиста балета Серея Полунина. Надо отметить, что ребенок, который появился на свет в январе этого года, заметно подрос за последнее время.

«Красивый бассейн для инста фотографий превратился в детский с кучей игрушек, надувных минибассейнов и т.д. Остается надеяться, что уточки собирают столько же лайков, сколько котики и собачки». Елена Ильиных

«Одиннадцать месяцев любви и счастья. Поздравляем Мира и его родителей», «У вас невероятно красивый сыночек, которому хочется пожелать счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Ильиных и Сергей Полунин состоят в гражданском браке. Это обстоятельство не мешает им быть счастливыми и радоваться жизни в обществе друг друга.

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