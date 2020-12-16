Хрусталь, свечи и голова оленя: Яна Рудковская похвасталась роскошным завтраком в черных тонах

Светская львица начала украшать особняк к праздникам. Очередное утро она начала с сервировки стола.

Яна Рудковская всегда любила продумывать все до мелочей. Светская львица собирает не только лимитированные сумки Louis Vuitton, но и также необычную посуду. Так даже ее сын Арсений, который родился минувшей осенью, в подарок получил чашки и тарелки Dior. Не удивительно, что жене Евгения Плющенко нравится украшать особняк в праздникам и сервировать стол даже для завтраков. Она уже несколько лет ведет рубрику в Instagram, где показывает, как украшает стол.

Так 15 декабря Яна начала украшать особняк к новогодним праздникам. Она собрала целую команду декораторов, которые наряжали елки, украшали тумбы, столы различными статуэтками и букетами. Даже камин превратился в произведение искусства. На следующее утро светская львица показала свой завтрак. Рудковская села за праздничный стол, который был сервирован в черных тонах. На этот раз она выбрала посуду из хрусталя черные свечи и статую в виде черной головы оленя.

К слову, сам завтрак был скромным: бутерброд с сыром и помидорами, виноград, голубика и печенье макаруны.

«Доброе утро, кто бы от такого завтрака не отказался?» — написала звезда.

Поклонники на этот раз разделились на два лагеря. Многим такая сервировка показалась мрачной, а другие — восхитились. «Это восхитительно, эстетическое наслаждение», «Я извиняюсь спросить, что тут завтракать то?», «Красиво, но холодно… как у Снежной королевы…», «Пока накроешь обед наступит», «По сути то, один бутер и много пустых ваз и подсвечников, что очень странно для завтрака», «Восхитительная сервировка», — прокомментировали пост подписчики.

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