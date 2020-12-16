Валерия в блузке с объемными рукавами и брюках «бананах» встретилась с дочкой Мишулина

Валерия не так давно отдохнула в Дубае с Иосифом Пригожиным. Певица смогла не только набраться сил, но и снять новый клип. Как известно, она активно занимается спортом, поэтому не удивительно, что артистка может похвастаться стройной фигурой. Порой старается поддержать ее здоровый образ и муж. Поклонники в свою очередь восхищаются тем, что 52-летняя звезда всегда одевается стильно и женственно.

После возвращения из отпуска Валерия успела принять участие в «Песне года» и «Золотом граммофоне». Она едва находит время на отдых. Накануне у певицы состоялась встреча с Кариной Мишулиной — дочкой Спартака Мишулина. Они смогли пообщаться на разные темы. Многие помнят, как около года девушка судилась с Тимуром Еремеевым, который заверял, что является внебрачным сыном Мишулина.

Для такого случая Валерия облачилась в белую блузку с пышными рукавами, а также брюки «бананы» лавандового цвета. Ее лук дополнили остроносые ботильоны молочного оттенка. Карина, в свою очередь, предстала в платье свободного кроя и белых сапогах с широким голенищем, которые в тренде в этом сезоне.

«Не зря говорят, талантливый человек, талантлив во всем! Валерия, лишний раз это подтверждает, она не просто высокий профессионал, как певица и актриса, она еще и удивительно прекрасный интервьюер!» — заверила девушка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие посчитали ее образ очень элегантным. «Шикарные девчонки», «Карина, какой же красивый у вас образ. Видно вы наслаждаетесь то, чем вы занимаетесь», «Какие красотки», «Шикарное платье, безумно радуюсь вашим победам», «Валерия не стареет», «Очень красивая Валерия, такой образ крутой», — стали комментировать пост подписчики.

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