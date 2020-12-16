«У сына зима уже в разгаре»: Егор Кончаловский показал подросшего наследника от молодой жены

Тимуру в этом году исполнилось три годика.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram поделился кадром своего трехлетнего сына Тимура от молодой жены-юриста Марии Леоновой. Ребенок запечатлен в зимней одежде. Он находится на горке недалеко от дома актера в Подмосковье. Тимур, судя по всему, безумно рад приходу зимы.

«У сына зима уже в разгаре», — подписал кадр Егор Кончаловский.

«Какая красивая советская открытка», «Какое классное и позитивное фото. Дай Бог вам и вашей семье здоровья!» «Какие уже большие стали. Всех благ вашей семье и огромного здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Егор Кончаловский был долгие годы счастлив с актрисой Любовью Толкалиной. В этом браке в 2001 году у них родилась дочь Мария. Правда, официально Кончаловский и Толкалина никогда расписаны не были. Несколько лет назад Егор Кончаловский сыграл уже официальную свадьбу с Марией Леонова, которая младше его на 18 лет.

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