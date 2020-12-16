Милое общение: Меган Маркл и принц Гарри запускают новый проект

Герцоги Сассекские порадуют своих фанатов праздничными историями в преддверии Нового года.

Меган Маркл и принц Гарри подготовили своим фанатом очередной сюрприз. На этот раз герцоги Сассекские запускают новый подкаст Archewell Audio на Spotify. Они будут создавать программы, которые поднимают настроение и развлекают публику по всему миру.

«Мы не можем дождаться, чтобы поделиться им с вами. Первый подкаст выйдет уже в конце этого месяца», — цитирует принца Гарри Hello.

больше по теме Меган Маркл неожиданно появилась на американском телевидении Главной темой выступления герцогини Сассекской стал коронавирус и борьба с ним.

Напомним, недавно стало известно, что Меган потеряла второго ребенка. Это случилось еще летом, но признаться герцогиня решила спустя несколько месяцев. Пару поддерживали все члены королевской семьи, а Гарри и Уильям с тех пор даже нашли общий язык. Королевские эксперты утверждают, что родные братья вновь общаются, как и прежде.

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