Таисия Повалий на снимке со вторым мужем показала, как она выглядела 27 лет назад

Певица Таисия Повалий в Instagram поделилась кадром, на котором запечатлена со своим вторым мужем музыкантом и продюсером Игорем Лихутой. Снимок был сделан в далеком 1993 году, когда у них только начинался бурный роман, завершившийся свадьбой.

«27 лет тому назад уже в далеком 1993 году я сделала резкий поворот по линии своей судьбы! К этому шагу меня подталкивали многие люди и события! Тогда, получив две высшие награды на международных конкурсах, находясь в эйфории от побед, я видела – вот она моя огромная детская мечта. Вот мой истинный путь, ради которого моя душа пришла на землю». Таисия Повалий

Как отметила Повалий, тогда она не знала, куда идет, что с ней будет завтра. Она только точно осознавала, что музыка – это ее жизнь. Она верила, что все делает правильно и небеса, как показали дальнейшие события, помогали ей всегда. По словам певицы, она очень благодарна второму мужу, который сыграл и играет огромную роль для выполнения миссии ее души.

Напомним, что первым мужем Таисии Повалий был музыкант-клавишник Владимир Повалий. Вместе они были на протяжении 11 лет. От первых отношений у исполнительницы есть сын Денис.

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