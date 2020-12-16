Две дамы с пышными локонами: Пугачеву запечатлели с младшей дочкой на празднике

71-летняя Алла Пугачева в последнее время редко появляется на телевизионных шоу, практически прекратила выходить на светские рауты, а выступает еще реже. Всю себя звезда посвятила семье, любимому мужу Максиму Галкину и детям.

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Естественно, что больше всего внимания артистки достается младшим детям – близнецам Гарри и Лизе. По утрам Алла Борисовна в обычном домашнем халате, без макияжа и прически спускается проводить малышей в школу.

А вот на выход старается уже принарядиться. Звезда по-прежнему больше всего любит черный цвет, лишь иногда разбавляя его аксессуарами. Эта привязанность продолжается уже много лет. Стилист Примадонны Алишер как-то признался, что пытался отучить королеву российской эстрады от темных нарядов, но так и не смог.

Любопытно, что любовь к черному порой нередко проявляется и у ее детей. Гарри частенько предстает в одежде именно этого цвета. Появляется в свете в total black look и Лиза.

На одном из снимков, который можно увидеть в фан-аккаунте Пугачевой, фотограф запечатлел девочку с мамой, где они не только нарядились в одном стиле, но и сделали похожие пышные прически.

«Какие красивые!», «Очень похожи, обе невероятно красивые», «Солнечные девчули», «На Аллу очень-очень похожа, любуюсь!», «Девочки, вы прекрасны!», «Какой чудо-ребенок! Красоточка!», «Красотки. Лиза прямо мама Алла», — восхитились снимком фолловеры.

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