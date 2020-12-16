Казахская жена Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» опубликовала фото юмориста с детьми

Казахская жена юмориста из шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова Ксения Ли в Instagram поделилась очень красивым и безумно милым кадром. На фотографии шоумен расположился на полу, а рядом двое из его наследников – пятилетний сын Иван и трехлетняя дочь София. Причем девочка, судя по всему, уснула на любимом отце пока играла с ним.

«В далекие далекие времена, когда на земле жили динозавры… Уже тогда по небу летали маленькие соколята на шариках и выбивали глаз всем, кто не ставил им мультики».

Ксения Ли

«Доктор Соколов. Красавчик уральский», «Дмитрий, чудесно смотритесь вместе со своими наследниками», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что всего у Дмитрия Соколова и Ксении Ли, которая моложе его на 23 года, трое детей. У них есть еще старшая дочь Маша. Ей в этом году исполнилось восемь лет. Кроме того, у Соколова двое детей от предыдущих отношений – сын Александр и дочь Анна.

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