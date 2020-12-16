«Как за считанный год ты возмужал»: Казьмина показала бывшего приемного сына Аршавина

Журналистка Алиса Казьмина в Instagram поделилась фотографией своего сына Алексея. Он появился на свет еще до ее отношений с футболистом Андреем Аршавиным.

«Сын. Сыночек для меня. Я так редко тебя фотографирую. Или у тебя постоянно нет времени, то место не очень для фото. А на самом деле не нужно специального места, чтобы запечатлеть тебя. Как за считанный год ты возмужал, стал моей опорой, защитой, помощником, другом, союзником во всем и только ты всегда и во всем поддержишь. Лешка, сыночек, этот пост для тебя. Люблю тебя». Алиса Казьмина

«Ух! Ну и вымахал! Мамулечка, такой он у вас красава! Супер! Пусть все будет!» «Алиса, я тебя обожаю, люблю тебя, как ты любишь своих детей», — отметили в комментариях пользователи.

Андрей Аршавин во время брака с Алисой Казьминой всегда подчеркивал, что ее дети от предыдущих отношений для него как родные. Известно, что несколько лет назад футболист расстался с журналисткой и общение с приемным сыном прекратил.

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