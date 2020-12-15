«Легко и весело»: Подольская в песочных брюках и ярком пуховике запечатлелась с сестрой в Праге

Певица поделилась кадрами из поездки в Чехию. Она призналась, что отлично провела время.

Наталья Подольская недавно снова стала мамой. Она родила второго сына Ивана. Девушка вместе с Владимиром Пресняковым также воспитывает пятилетнего наследника Артемия. Певица не скрывает, что очень рада пополнению в семье. Она привыкает снова заботиться о младенце и мечтает вернуться в форму. На днях супруги крестили малыша, которому всего один месяц. Вся семья собралась в храме, а потом они отметили радостное событие в ресторане.

Подольская очень близка со своей сестрой-двойняшкой Юлианой. У девушки тоже двое детей — только дочки. Часто сестры вместе ездят в отпуск. Минувшим летом они отдыхали в Турции. Теперь певица вспомнила, что год назад они наслаждались поездкой в Прагу. Артистка опубликовала фото, на котором предстала в песочных брюках и ярком пуховике с принтом. Акцент на талии был сделан с помощью поясной сумки

«А это фото — год назад из Праги до коронавируса — все было легко и весело», — призналась звезда.

Она также показала трогательные кадры, на которых гуляет по городу Юлианой. Они выглядели счастливыми. «Кастрюля — от сестрюля. Мы так друг друга называем», — пояснила певица. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие поразились тому, как девушки похожи.

К слову, недавно Наталья снялась в рекламе краски для волос. Она опубликовала кадры, на которых предстала в комбинезоне черного цвета с переливами. Наряд подчеркнул ее талию. Фанаты отметили, что певица находится в отличной форме.

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