«Ну какая же фигура»: Лопырева в мини-платье из шифона в горох восхитила Подольскую

Модель во время прогулки с сыном предстала в женственном образе. Она смогла очаровать даже коллег по шоу-бизнесу.

Виктория Лопырева всегда мечтала о крепкой семье. Как известно, у нее были роман со многими известными мужчинами, включая Николая Баскова. Но счастье девушка обрела, когда встретила бизнесмена Игоря Булатова. Он развелся с первой женой Татой Карапетня, чтобы быть с избранницей. Сначала у них родился сын Марк Лео, а потом влюбленные расписались в ЗАГСе. Теперь модель много путешествует.

больше по теме Лопырева в атласных шортах и балетках с лентами на щиколотках позировала с сыном на руках Модель из Ростова-на-Дону постоянно путешествует.

Еще недавно Виктория отдыхала в Турции с мужем, а потом приехала в Дубай, где организовала фестиваль Матершка. теперь девушка нежится под солнцем на Мальдивах, куда приехала с наследником и подругами. Блондинка уже приняла участие в нескольких фотосессиях, но основное время она посвящает ребенку. Даже утренние пробежки Лопырева научилась делать вместе с сыном в игровой форме.

15 декабря девушка решила прогуляться с мальчиком по побережью. Она облачилась в черное платье из шифона в горох. Наряд в стиле Барби подчеркнул ее талию и стройные ноги. Виктория держала на руках Марка Лео.

«Чем старше он становится, тем интереснее с ним проводить время! Первые слова, эмоции и проявления характера! И характер явно уже есть одна из вещей, которым я его научу: большие люди не заставляют людей чувствовать себя маленькими. Их успех — это не ваша неудача», — написала звезда.

Одной из первых отреагировала на пост Наталья Подольская, которая недавно снова стала мамой. Она родила второго сына Владимиру Преснякову. «Ну какая же фигура», — изумилась певица. Поклонники с ней согласились. «Самая красивая леди», «Красавчики! Волшебного отдыха», «Вы очень красивая и мудрая мама», «Вика, какой малыш! Взял лучшее от родителей», «Викуся, тростинушка какая», — прокомментировали пост подписчики.

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