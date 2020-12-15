«С мамулей»: Татьяна Навка показала повзрослевшую дочку от Александра Жулина

Татьяна Навка редко находит время на отдых. Обычно с семьей спортсменка проводит отпуск и праздники. В этом году ей удалось все лето посвятить дочке Надежде. Они катались по Золотому кольцу и плавали с дельфинами в Сочи. А осенью фигуристка вернулась к прежнему графику. Она стала сниматься в «Ледниковом периоде», а недавно также у нее открылась Академия по фигурному катанию, где девушка тренирует учеников.

С наступлением декабря работы у Навки прибавилось. Теперь она готовится к старту ледовых шоу. В них участвует и ее младшая дочка Надежда, а также знаменитый фигурист Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк. 15 декабря спортсменка отправилась на тренировку, а в это время ее дочка от первого брака с Александром Жулиным Саша поехала на ГУМ-каток, чтобы покататься на коньках и насладиться красивым видом на Красной площади.

Девушка заметила банер, на котором ее мама запечатлена в образе из сказки «Спящая красавица». Она предстала в черном пальто и длинном шарфе. Саша собрала волосы в хвост.

«С мамулей», — написала она. «А Вашу маму и тут, и на ГУМ-катке показывают», — пошутила Навка.

Некоторые поклонники давно не видели девушку, поэтому поразились тому, как она повзрослела. 20-летняя наследница спортсменки учится в МГИМО. «Саша и на папу очень похожа, и на маму тоже», «Дочка — копия мамы!», «Как вы похожи с мамой, красоточки», «Мамины глаза! Думала, что вроде вы, а вроде и нет.. пока не прочла до конца..», «Это Татьяна или дочка, не пойму?», «Какая прелестная девушка», «Классная, красивая и молодая!» — прокомментировали пост подписчики.

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