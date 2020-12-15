«Как не стыдно»: Виктория Лопырева в купальнике-балконет сверкнула пышным бюстом

Виктория Лопырева уже давно не участвует в конкурсах красоты, но для многих остается эталоном женственности. Девушка часто украшает обложки глянцевых журналов, а два года назад она была послом чемпионата мира по футболу. Модель не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. В 2019 году она стала мамой. Своему возлюбленному Игорю Булатову девушка подарила сына Марка Лео. После родов она быстро вернулась в форму.

больше по теме Виктория Лопырева в силуэтном платье с разрезами прогулялась с сыном по мальдивскому пляжу Модель отдыхает с подругами и наследником на курорте. Для первого вечера девушка выбрала изящный летний образ.

В последнее время Виктория много путешествует. Она предпочитает находиться в теплых странах. Модель уже отдохнула в Турции и Дубае, а недавно она улетела с сыном и подругами на Мальдивы. Уже в самолете блондинка стала веселиться, открыв шампанское. А теперь она поделилась смелыми кадрами. Лопырева устроила фотосессию в черном купальнике. Лиф-балконет выгодно подчеркнул ее бюст. На другом снимке Лопырева похвасталась изящными бедрами и стройными ногами.

Поклонники оторопели от видов. Многие признались, что не видели настолько красивых женщин. Но нашлись и те, кто посчитал образ девушки слишком смелым. «Ох, Вика», «Какая роскошная кошечка», «Вот это фигурка», «Ты же мать! Как не стыдно», «Все вываливается… Ужас просто», «Красивая грудь, так и норовит выскочить», «После родов прям похорошела», «Вам идут купальники, больше ничего и не надо», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что также снимками в бикини поделились Елена Летучая и Нюша.

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