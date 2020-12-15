«Как на это смотрит Кончаловский?»: Толкалина полностью обнажилась ради кадра у подножия горы

Как отметила актриса, летом она любит позировать художникам недалеко от Коктебеля.

Актриса Любовь Толкалина в Instagram поделилась крайне откровенным кадром, который неоднозначно был воспринят ее поклонниками. На фотографии она полностью обнажена у подножия одной из гор в Крыму. Звездная актриса лежит на горячих камнях. Снимок, конечно, не может оставить равнодушным. Любовь Толкалина, которой сейчас 42 года, находится в великолепной форме.

Как рассказала актриса, лето она любит проводить недалеко от Коктебеля в бухте Джан Кутаран, где черпает вдохновение. Ее друзья художники живут там и рисуют красивые пейзажи.

«Как на это смотрит Кончаловский?!», «Красота женского тела — это не грех. Тем более все великие художники и поэты вдохновлялись этой красотой», «Красивая девушка без комплексов», — отметили в комментариях пользователи.

Любовь Толкалина долгие годы жила в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году она родила от него дочь Марию. В 2009 году брак с режиссером рухнул. Официально они расстались только в 2017 году. Как отмечал Кончаловский, Толкалина крайне нестабильный человек. Она, как говорил режиссер, ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении.

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