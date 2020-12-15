«Если ты издашь звук, я убью тебя»: Шер вспомнила, как двое фанатов спасли ее от похитителя

В свежем интервью 74-летняя американская певица Шер рассказала о случае, когда фанаты спасли ее из рук похитителя. Инцидент произошел в 80-х годах, когда она играла в постановке «Приходи к пяти на встречу, Джимми Дин» на Бродвее. Артистка рассказала, что ее всегда высаживали у двери, которая вела прямо на сцену. И в один из вечеров там ее подкараулил мужчина с недобрыми намерениями.

«Я подумала, что он собирается пожать мне руку, но он схватил мою руку и заломил ее за спину, — рассказала Шер изданию The Guardian. — Он начал толкать меня по переулку и угрожать: «Если ты издашь звук, я убью тебя». Двое фанатов, которые позже стали мне друзьями, увидели, что что-то не так. Они начали кричать и побежали ко мне, и тогда он убежал».

После того случая звезда старается лишний раз не выходить на улицу.

«Потому что у всех есть фотоаппараты, и это небезопасно. Люди кидаются на вас, и вы не знаете, хотят ли они вас убить ли сфотографировать», — поделилась страхами певица.

больше по теме Шер и Мерил Стрип спасли незнакомую девушку от насильника Известная певица Шер побывала на одном из вечерних американских шоу и рассказала ведущему о том, как однажды спасла жизнь незнакомой девушке.

Она рассказала историю своего спасения на фоне новости о том, что сама недавно спасла чью-то жизнь. Звезде удалось обратить внимание мировой общественности на слона, который погибал в пакистанском зоопарке. Благодаря действиям Шер, зоозащитникам удалось добиться перевозки измученного животного в заповедник.

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