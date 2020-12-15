«Ох, какие ноги — мечта»: Анна Седокова блеснула округлыми бедрами в микрошортах

Анна Седокова в этом году вышла замуж в третий раз. Спустя год отношений, она сыграла свадьбу с баскетболистом Янисом Тиммой. Девушка все лето с ним отдыхала в Майами, где спортсмен и попросил ее руки. Они тайно расписались в ЗАГСе в Барвихе. Примечательно, что певица обладает эффектной внешностью. Новый возлюбленный не только не выступает против ее пикантных фото, но и часто снимается с ней в полуобнаженном виде.

16 декабря Анна отметит свой день рождения. Она призналась, что хотела уехать заграницу, но передумала. Девушка отпразднует радостное событие в Москве. Более того, она не боится цифр в паспорте. Артистка опубликовала пикантный кадр, сделанный в Майами. Певица позировала в микрошортах и джинсовой куртке. Она обнажила загорелые и округлые бедра. Седокова сидела на заборе, демонстрируя красоту фигуру. При этом ее образ дополняла шляпа и босоножки на каблуке.

«Думаю я все-таки повзрослела (ну пора бы уже). Теперь я не бегу. Я смотрю в глаза своим страхам, не использую свою боль в оправдание и однозначно ценю то, чем наградили меня небеса», — написала звезда.

Смелый кадр восхитил ее поклонников. Многие поразились тому, как выглядит мама троих детей. «Как же красиво и как близко, прямо в сердце», «Какая же красивая и мудрая», «Как всегда божественна девушка!», «Ох, какие ноги — мечта», «Аня, словно без трусиков», «Взрослеете, но не там. Что за наряд?», «Опять все на виду», — стали комментировать пост подписчики.

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