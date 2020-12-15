Огромный изумруд на пальце: Дакота Джонсон спровоцировала слухи о помолвке с бойфрендом

Звезда «Пятидесяти оттенков серого», 31-летняя Дакота Джонсон может быть уже помолвлена со своим возлюбленным, музыкантом Крисом Мартином. Слухи об этом поползли по страницам западной прессы, после того, как в Сеть попали свежие фотографии актрисы, на которых на ее безымянном пальце левой руки красуется кольцо с большим зеленым камнем.

Снимки можно посмотреть на портале Page Six. Они были сделаны на прошлой неделе, когда звезда прогулялась по магазинам в Голливуде. Девушка старалась скрыть лицо за маской и большими черными очками, но солидный изумруд на ее руке спрятать не так то просто.

Напомним, что вокалист рок-группы Coldplay Крис Мартин более чем на десять лет старше актрисы. За его плечами брак с блистательной Гвинет Пэлтроу, от которой родились двое детей, и отношения с еще одной кинозвездой Дженнифер Лоуренс.

Отношения Дакоты и Криса начались в 2018 году, но пара старалась их не афишировать. Летом 2019-го они, вроде бы, расстались, но с тех пор уже несколько раз были снова замечены вместе. Поговаривают, что бывшая жена Мартина подтолкнула его к воссоединению с девушкой. Кстати, Джонсон хорошо общается с детьми своего возлюбленного от Гвинет Пэлтроу.

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