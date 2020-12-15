«Любовь в раю»: Ильиных в купальнике позировала на фоне Полунина с татуировкой Путина на груди

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram поделилась красивым кадром, на котором запечатлена со своим гражданским мужем артистом балета Сергеем Полуниным. При этом на фигуристке можно увидеть красивый разноцветный купальник. У Сергея Полунина на груди в самом центре красуется татуировка президента России Владимира Путина.

«Любовь в раю», — кратко подписала кадр Елена Ильиных.

«Вы, конечно, классные оба. Хорошего вам отдыха», «Красивая семья. Просто голубки», «Красавцы. Счастливого отдыха», — отметили в комментариях пользователи.

Сергей Полунин украинский, а впоследствии российский артист балета. В ноябре 2018 года объявил о принятии российского гражданства и своей поддержке деятельности Владимира Путина. У артиста, как известно, огромное количество татуировок на теле. В том числе коловрат и украинский трезубец. В феврале 2019 года в интервью европейской прессе он впервые продемонстрировал татуировку с портретом Путина в центре груди.

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