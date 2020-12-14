«Ничего себе»: Асмус в платье-бюстье с корсетом засветила «ложбинку греха» перед Охлобыстиным

Кристина Асмус в этом году рассталась с Гариком Харламовым. Поклонники удились такому повороту событий, так как считали их идеальной парой. Девушка не скрывала, что очень самокритична. Она следит за своим питанием, так как боится поправиться, а также тщательно ухаживает за кожей лица. После неудачного опыта актриса не позволяет никому прикасаться к ее коже, даже гримерам. Но на днях она решила на эксперимент — звезда сменила имидж.

Поклонники удивились, увидев Асмус с темными волосами и стрижкой каре. Впервые она позволила себе такие перемены. Но на съемках шоу «Золото Геленджика» стилисты не раз заставляли ее надевать парики. Так девушка поделилась новыми фото, на которых предстала в дерзком луке. Бывшая жена Харламова позировала в золотом платье-бюстье с корсетом и пышными рукавами. Более того, был сделан акцент на бедрах.

Образ дополнили туфли-лодочки цвета фуксия и розовые локоны, уложенные в ретро стиле. Сначала Кристина позировала на пляже, а потом подсела к своему напарнику — Ивану Охлобыстину.

«Не по плану шло просто все и куда все это приведет мы не знали. Но счастье точно в людях!!! А у нас была просто гениальная команда!Это были однозначно самые сложные съёмки в моей жизни. Но при этом и самая позитивная атмосфера на площадке!» — поделилась звезда.

Поклонникам наряд девушки показался очень необычным. Асмус блеснула пышным бюстом и показала изящные ноги. «Образ у вас шикарный, стилисты постарались!», «Божественно красивы и утонченны», «Ничего себе», «Что за Барби?», «С розовыми волосами вам еще лучше чем с черными», «Нифига себе бабочка. Ложбинка греха завидная», «В таком виде и перед Иваном», «Ох и ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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