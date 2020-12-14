«Декольте всем на зависть»: дочка Брежневой в откровенном купальнике продемонстрировала прелести фигуры

Вера Брежнева недавно призналась, что мечтает подарить возлюбленному Константину Меладзе не одного, а еще двоих малышей. Как известно, супруги вместе уже больше пяти лет. Певица сыграла с композитором тайную свадьбу в Италии. От первого брака у нее есть дочки: 19-летняя Соня Киперман, а также 11-летняя Сара. Обычно младшая наследница находится рядом с артисткой, а вот старшая уже длительное время живет в США.

Минувшей осенью Вера смогла повидаться с Соней. Девушка устроила себе отпуск в Турции с подругами, а потом приехала в Украину, где и смогла провести время с мамой. Певица в Киеве успела и отдохнуть, и поработать. Теперь она общается с наследницей по видеосвязи. Брежнева не раз говорила, что у них есть семейный чат, где они также обсуждают все новости.

14 декабря Соня решила вспомнить, как отдыхала на море. Она опубликовала кадр, сделанный на яхте. Девушка предстала в черном купальнике на тонких бретельках в ванной комнате. Она позировала со своей подругой. Дочка Брежневой приняла чувственную позу, показав округлые бедра и глубокое декольте. Наследница певицы сразила прелестями фигуры подписчиков. Многие одарили ее комплиментами.

«Ох, Соня», «Вот это смело», «Какая ты красавица», «Прям нимфа», «Декольте всем на зависть», «Затмила даже мамочку», «Какие роскошные формы», «Настоящие модели», «Ну ангелы с аппетитными формами», «Как на вас налюбоваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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