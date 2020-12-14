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«Декольте всем на зависть»: дочка Брежневой в откровенном купальнике продемонстрировала прелести фигуры

Соня Киперман сделала смелое фото в ванной комнате с подругой.

«Декольте всем на зависть»: дочка Брежневой в откровенном купальнике продемонстрировала прелести фигуры
Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

Вера Брежнева недавно призналась, что мечтает подарить возлюбленному Константину Меладзе не одного, а еще двоих малышей. Как известно, супруги вместе уже больше пяти лет. Певица сыграла с композитором тайную свадьбу в Италии. От первого брака у нее есть дочки: 19-летняя Соня Киперман, а также 11-летняя Сара. Обычно младшая наследница находится рядом с артисткой, а вот старшая уже длительное время живет в США.

Минувшей осенью Вера смогла повидаться с Соней. Девушка устроила себе отпуск в Турции с подругами, а потом приехала в Украину, где и смогла провести время с мамой. Певица в Киеве успела и отдохнуть, и поработать. Теперь она общается с наследницей по видеосвязи. Брежнева не раз говорила, что у них есть семейный чат, где они также обсуждают все новости.

14 декабря Соня решила вспомнить, как отдыхала на море. Она опубликовала кадр, сделанный на яхте. Девушка предстала в черном купальнике на тонких бретельках в ванной комнате. Она позировала со своей подругой. Дочка Брежневой приняла чувственную позу, показав округлые бедра и глубокое декольте. Наследница певицы сразила прелестями фигуры подписчиков. Многие одарили ее комплиментами.

Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/

«Ох, Соня», «Вот это смело», «Какая ты красавица», «Прям нимфа», «Декольте всем на зависть», «Затмила даже мамочку», «Какие роскошные формы», «Настоящие модели», «Ну ангелы с аппетитными формами», «Как на вас налюбоваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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