«Ждало своего часа»: Водонаева в алом платье-бюстье Versace предстала в роскошном отеле

По словам девушки, она решила облачиться в наряд, который купила еще десять лет назад.

Алена Водонаева давно покинула проект «Дом-2», но стала настоящей звездой проекта. Многие помнят, как она конфликтовала с Ольгой Бузовой и строила отношения со Степаном Меньшиковым. Теперь девушка является моделью, телеведущей и писательницей. Не так давно она издала очередную книгу.

Алена не экономит деньги на нарядах. За минувшие годы стиль девушки изменился. Она уже почти не носит дерзких мини, но порой выбирает необычные наряды. Так, накануне девушка отправилась на фотосессию Она выбрала для съемки в фешенебельном отеле алое платье-бюстье в пол с разрезом. Наряд украсили карманы, золотые пуговицы и макияж в тон. Образ Водонаева дополнила лодочками на шпильке.

Модель собрала волосы в пучок, показав изящную шею. Она позировала на заснеженной террасе с видом на Красную площадь, а также в роскошных апартаментах.

«А из нашего окна Площадь Красная видна», — написала звезда. «Это платье Versace ждало своего часа почти 10 лет. Купила его в ноябре 2011 года и только вчера срезала этикетку. Есть такие вещи в гардеробе, которые долго дожидаются. Вчера надела его на съемку новогоднего фильма» — поделилась она.

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