Главной темой выступления герцогини Сассекской стал коронавирус и борьба с ним.

Недавно Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка. Трагедия в семье герцогов Сассекских произошла еще летом, но рассказать об этом актриса решилась спустя несколько месяцев. Пара тяжело переживала утрату и принимала поддержку от всех членов большой королевской семьи. Королевские эксперты рассказывали, что после случившегося принцы Гарри и Уильям наконец-то нашли общий язык и начали общаться.

Спустя время Меган Маркл неожиданно появилась на американском телевидении. Она вышла в эфир CNN, где рассказала о главной проблеме всей планеты – коронавирусе.

«Перед лицом этой разрушительной реальности мы увидели силу человеческого духа и удивительные способы реагирования сообществ в трудные времена», — сказала Маркл в эфире телеканала и поблагодарила всех тех, кто боролся с пандемией.

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Среди других знаменитостей выступили комики Джим Гаффиган и Паттон Освальт, актрисы Анджела Бассетт и Гал Гадот, а также специальные гости доктор Энтони Фаучи и шеф-повар Хосе Андрес.

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