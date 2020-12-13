«Под шум океана»: Лена Летучая показала свой идеальный завтрак на Мальдивах

Летучая опубликовала видеоролик своего завтрака. Стакан теплой воды, кофе, вафли, джем — все это лежало на белоснежной скатерти на столике возле океана.
Поклонники Летучий не могли скрыть восхищения в комментариях под видео:
«Кайф», «Супер!», «Как в сказке».
Но на этом чудеса от телеведущей не закончились. Знаменитость пообещала, что создаст рубрику, где будет делиться секретами своего питания. Журналистка уже упоминала, что отказалась от молочных продуктов и сахара. Однако подробно на все вопросы своих подписчиков по поводу своего рациона Летучая еще не отвечала.
«Проснулась я сегодня под шум океана и подумала! Вы часто меня спрашиваете о том, что я ем. Решила сделать рубрику, где буду готовить любимые завтраки, рассказывать о том, как питаюсь и, конечно, делиться секретами любимых блюд. Как вам идея?» — спросила Елена.
Поклонники телеведущей такое предложение поддержали.