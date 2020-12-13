«Под шум океана»: Лена Летучая показала свой идеальный завтрак на Мальдивах

Ведущая семейной передачи «Детки-предки» Лена Летучая отдыхает вместе с мужем — бизнесменом Юрием Анашенковым — на Мальдивских островах. Пара уже успела составить несколько видео- и фотоотчетов для своих поклонников. Летучая запечатлела диких морских животных, песчаный пляж, прозрачную воду. Однако интересного контента много не бывает. Поэтому знаменитость решила придумать отдельную рубрику для своего микроблога. Об этом она написала на своей странице в сети.

Летучая опубликовала видеоролик своего завтрака. Стакан теплой воды, кофе, вафли, джем — все это лежало на белоснежной скатерти на столике возле океана.

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Поклонники Летучий не могли скрыть восхищения в комментариях под видео:

«Кайф», «Супер!», «Как в сказке».

Но на этом чудеса от телеведущей не закончились. Знаменитость пообещала, что создаст рубрику, где будет делиться секретами своего питания. Журналистка уже упоминала, что отказалась от молочных продуктов и сахара. Однако подробно на все вопросы своих подписчиков по поводу своего рациона Летучая еще не отвечала.

«Проснулась я сегодня под шум океана и подумала! Вы часто меня спрашиваете о том, что я ем. Решила сделать рубрику, где буду готовить любимые завтраки, рассказывать о том, как питаюсь и, конечно, делиться секретами любимых блюд. Как вам идея?» — спросила Елена.

Поклонники телеведущей такое предложение поддержали.