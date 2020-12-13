«Просто кайф»: Айза Долматова опубликовала снимок в мокром белоснежном купальнике

Певица и владелица сети салонов красоты Айза Долматова разместила на своей странице «горячее» фото. Знаменитость предстала перед фанатами в крошечном бикини и продемонстрировала роскошные формы.

Бизнесвумен рассказала, что планирует поездку на солнечный остров Бали.

«Ух, представляю, как собираю чемоданы. Совсем скоро улетаю на Бали, где прожила несколько лет», — порадовалась Айза.

А пока красотка находится в России, ей остается только делиться архивными кадрами с морских побережий. Они и стали предметом обсуждения поклонников Долматовой.

«Красиво», «Шикарные формы», «Вот это талия!! Просто осиная», «Красотка», «Шикарна», «Прелесть», «Вы просто кайф», «Мечтаю целовать ваши ножки», — написали подписчики в комментариях под фото.

Сама Айза отметила, что уже представляет, как найдет очередное увлечение в будущем путешествии.

«Не знаю, что меня ждет, но зная себя и свою задницу, которая вечно ищет приключения, — будет весело!» — заявила Айза.

Напомним, что, помимо белоснежного бикини, знаменитость питает любовь к худи. Одну из них она выгуляла недавно, по случаю своего 36-летия. Для праздничного ужина с семьей Айза выбрала бананового цвета толстовку с капюшоном.

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