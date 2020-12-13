«Вытащили»: Анастасия Решетова впервые за последние 15 лет встала на коньки

Мама годовалого наследника репера Тимати рассказала, что последний раз каталась на коньках в девять лет. Однако друзья Анастасии Решетовой решили исправить это недоразумение и привели бизнесвумен на самый известный каток столицы. Фотографией с ГУМ-катка Анастасия поделилась в личном аккаунте.

Решетова разместила снимок, на котором отметилась в белой куртке с черным поясом и брюках с лампасами. Также среди аксессуаров для прогулки на девушке была черная шапка с помпоном.

«Ну все, отныне я завсегдатай московских катков», — пошутила Анастасия.

Знаменитость призналась, что она уже забыла, как ей нравится кататься на льду. Бывшая избранница Тимура Юнусова отметила по-настоящему волшебную атмосферу этого места.

«Меня тут ребята на каток вытащили. А я на коньках стояла один раз в жизни — 15 лет назад. Я счастлива! Приходите на каток за праздничным настроением», — написала Анастасия в Stories своего профиля.

Поклонники модели были очарованы образом девушки:

«Красавица!», «Штаны красивые!», «Вы очаровашка», «Вы такая красивая!», «Царевна-Лебедь», «Прямо Снежная Королева».

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