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С самыми близкими: Навка в меховой накидке с лентами и летящей юбке вышла с мамой в свет

Олимпийская чемпионка в танцах на льду старается уделять внимание близким.

С самыми близкими: Навка в меховой накидке с лентами и летящей юбке вышла с мамой в свет
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

На одной из фан-страничек Татьяны Навки появилось ее памятное фото, которое ранее сама фигуристка публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры олимпийская чемпионка в танцах на льду позировала в компании самый близких: мамы Раисы, сестры Натальи, дочки Нади и маленькой племянницы. С семьей спортсменка побывала в театре. Несмотря на плотный рабочий график, Татьяна старается находить время на близких. Ей важно, чтобы семья чувствовала ее поддержку и любовь. Ко всему прочему, у спортсменки есть старшая дочка от Александра Жулина — Саша.

Фигуристка Татьяна Навка с мамой, сестрой и детьми
Татьяна Навка в меховой накидке с лентами и юбке летящего силуэта сходила в театр с семьей. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

Для выхода в свет Татьяна подобрала элегантный и утонченный аутфит. Она примерила меховую накидку с лентами, юбку летящего силуэта, бежевую блузу, подчеркнув талию поясом. Образ олимпийской чемпионки дополнили высокие сапожки и имиджевые солнезащитные очки.

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