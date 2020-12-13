«Слишком сексуально»: Горбань в крохотном бикини блеснула прелестями фигуры

Маша Горбань в одном из своих интервью призналась, что поклонники часто приписывают ей роман с Дмитрием Нагиевым. Напомним, что вместе с шоуменом девушка снималась в ряде фильмов, сериале, комедиях и даже рекламных роликах. Говоря о последних, телеведущий как-то подметил, что Маша очень любит деньги. Разумеется, это замечание Дмитрий сделал в шутку. И Горбань с юмором отреагировала на выпад звездного коллеги.

Как говорит актриса, с Нагиевым ее связывают только рабочие отношения. Но это не мешает ее фанатам придумывать всякие небылицы. На самом же деле Горбань счастлива в браке с Кириллом Зоткиным. У актрисы есть дочка Стефания.

Мария то и дело радует поклонников смелыми снимками. Не так давно она делилась пикантным видеороликом, сексуально почитав книжку на берегу океана. Горбань позировала в мини-бикини, подчеркнув прелести фигуры: длинные ноги, осиную талию и пышную грудь. Многие лишились дара речи, увидев Машу во всей красе.

«Смело», «Слишком сексуально», «Разврат, и точка», «Нагиев бьется в конвульсиях?! Пожалейте мужика-то, просто ревность», «Какой еще Дима?! У нее мужа Кириллом зовут, пусть он в конвульсиях и бьется», «Муженек еще в качестве оператора?!», «Я бы вас из дома в таком виде не выпустил», «С книжкой?! И в такой позе, а что читаете?!», «Мда, хотелось бы увидеть больше», — пишут фолловеры.

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